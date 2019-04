Dans l'usine PSA de Sochaux, les salariés travaillent certains jours fériés

Le Lundi de Pâques n'était pas férié pour tout le monde. Les salariés de l'usine PSA de Sochaux ont travaillé et ils travailleront aussi les autres jours fériés du mois de mai. Une décision que la direction justifie par la reprise de l'activité mais qui n'est pas la meilleure selon les syndicats.

En 2018, plus de 500.000 véhicules ont été fabriqués à l'usine PSA de Sochaux. Un niveau atteint seulement deux fois dans l'histoire du site. Et pour maintenir ce rythme de production, la direction de l'usine oblige cette année ses salariés à travailler les jours fériés des mois d'avril et de mai.

Mais les syndicats, mettent en avant un effet pervers sur leur efficacité. «C’est une journée de repos en moins, quand on sait qu’on est de moins en moins nombreux sur les chaînes de production pour sortir de plus en plus de voitures, nous avons besoin de jours de repos et de travailler moins longtemps. C’est en jouant avec notre santé que l’entreprise réalise ses carnets de commandes», explique Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT PSA.

En contrepartie, la direction promet une hausse de la rémunération de 270%, pour les jours fériés travaillés. Une augmentation qui ne serait en réalité que de 70% selon les syndicats.

D'après eux, l'entreprise doit surtout embaucher, afin de répartir la charge de travail. D'autant plus que de nouveaux modèles de véhicules notamment les premières voitures hybrides rechargeables viendront s'ajouter à la production dès cette année.