Élections européennes : l'ouverture des dépôts de candidatures

Les élections européennes auront lieu dans un peu plus d'un mois, le 26 mai en France. C’est ce mardi que les différents partis peuvent déposer leur liste.

Si les têtes de liste pour les européennes sont déjà connues, c'est officiellement aujourd'hui que tout commence avec l'ouverture du dépôt des listes complètes.

Les partis ont à présent jusqu'au 3 mai pour remettre leur candidature au ministère de l'Intérieur avec les noms des 79 candidats. Dix jours plus tard, le 13 mai à minuit, ce sera le début de la campagne officielle.

Mais si la France métropolitaine et la plupart des pays européens votent le dimanche 26 mai, dans certains pays les élections auront lieu avant. Les Pays-Bas seront les premiers à ouvrir le bal, le jeudi 23, suivi de l'Irlande, le vendredi 24, la Lettonie, Malte, la Slovaquie et l'Outre-Mer, le samedi 25.

Les résultats officiels tomberont dans la soirée du dimanche 26 mai et le nouveau parlement siègera pour la première fois un peu plus d'un mois plus tard, du 2 au 5 juillet à Strasbourg.