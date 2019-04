Les partis qui siègent au Parlement européen

Actuellement, au Parlement européen, il existe huit groupes politiques au sein desquels sont répartis les 751 députés.

Le plus important est le parti populaire européen. Situé au centre droit, il est libéral sur les questions économiques et conservateur sur les questions sociétales. En France, ce sont les Républicains qui en font partie.

Au centre, la République En Marche rejoindra l'alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Tandis qu’à gauche, le groupe de l'alliance progressiste des socialistes et démocrates est composé notamment du parti socialiste français mais aussi du parti travailliste britannique.

L'extrême droite se divise en deux groupes : le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe, constituée entre autres par Debout la France les Patriotes et le parti allemand AFD. Mais aussi l'Europe des nations et des libertés dont fait partie le Rassemblement national, la Ligue du nord et une partie de Ukip.