Le «chirurgien de l'horreur» face aux accusations

Un médecin d'Echirolles dans l'Isère est accusé par plusieurs anciens patients d'être à l'origine de leurs séquelles. Il est d’ailleurs surnommé par beaucoup «le chirurgien de l’horreur».

Suspendu en avril dernier par le conseil de l'ordre, l'affaire a été médiatisée et prend de l'ampleur. De plus en plus de personnes pourraient porter plainte contre lui.

Quant à l’avocat du praticien, il dénonce un lynchage sur la place publique. Maître Boulloud demande l’ouverture d’une instruction le plus tôt possible, afin que son client puisse répondre aux accusations.