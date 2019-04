Le raz-le-bol s’accroît dans les rangs des forces de l'ordre

Le malaise dans les rangs de la police semble s'accroître chaque samedi avec les manifestations des gilets jaunes. Les suicides de policiers, fréquents ces derniers temps, marquent les esprits.

Beaucoup ne veulent plus aller travailler et se mettent en arrêt maladie. Quelques-uns bravent l'interdiction d'exprimer la douleur de leur profession et prennent la parole de façon anonyme.

L'un d'entre eux à Bordeaux, menacé, fatigué et angoissé raconte le quotidien de sa profession, avec des mots durs.