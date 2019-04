Plus de tolérance malgré une augmentation des actes antisémites

Un rapport de la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a été dévoilé. Il vient d’être remis au gouvernement et souligne plusieurs points essentiels.

On constate ainsi que les actes antisémites sont de plus en plus nombreux et violents, alors que paradoxalement la France est de plus en plus tolérante.

Entre 2017 et 2018, les actes antisémites ont ainsi augmenté de 74%, qu'il s'agisse d'actions ou de menaces. Mais ce qui interpelle encore davantage la Commission nationale consultative, c'est que les actions antisémites et racistes sont de plus en plus violentes.

Selon la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme, l'indice de tolérance des Français s'établit quant à lui à 67/100. Un indice calculé grâce à différentes enquêtes et qui a progressé de 13 points par rapport à 2013.