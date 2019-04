Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

Une intervention plus qu'attendue. Emmanuel Macron a livré ce jeudi ses réponses au grand débat, face à 320 journalistes, dont environ un tiers de correspondants étrangers. Avec l'objectif d'éteindre la crise des gilets jaunes, et relancer son quinquennat.

A un mois des élections européennes, le président de la République s'exprimait depuis la salle des fêtes de l'Elysée. Après une déclaration d'une vingtaine de minutes, il a échangé avec les journalistes présents dans la salle.

Lors de son allocution, il a commencé par revenir sur le mouvement des gilets jaunes, qui selon lui s'est peu à peu «transformé selon des injonctions contradictoires», et a été «récupéré par les violences de la société, l'antisémitisme (...) la violence contre les journalistes, les force de l'ordre.» «Je ne veux pas que les dérives de quelques uns occultent les revendications légitimes», a-t-il poursuivi.

Tirant la leçon du Grand débat, il a dit avoir entendu «un profond sentiment d'injustice (...) de manque de considération, par nos institutions, nos organisations collectives. Un manque de confiance dans les élites. Il est difficile de construire lorsque la confiance n'est pas rétablie». «Nous vivons avec des politiques publiques qui n'ont pas évolué depuis la Seconde Guerre mondiale», a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a également évoqué «la peur des grands changements : le climat avec son urgence l'immigration, le numérique, le déclassement social, le vieillissement.»

un référendum d'initiative partagée simplifié

Le vote obligatoire n'a pas été retenu. «Je ne crois pas qu'on répond à la crise démocratique par la contrainte», a-t-il estimé. Le vote blanc ne sera pas non plus mis en place. «Quand on vit une période difficile, 'blanc' c'est l'agrégation des rejets, on ne décide pas».

Le référendum d'initative citoyenne ne sera pas non plus mis en place. Mais Emmanuel Macron souhaite «aller plus loin sur le référendum d'initative partagée, en le simplifiant». Il propose d'abaisser à 1 million le nombre de signatures nécessaires pour pousser les parlementaires à discuter d'un texte. mesure figurerait dans la réforme constitutionnelle que le chef de l'Etat veut voir revenir au Parlement «à l'été».

150 citoyens tirés au sort dans un «Conseil de participation citoyenne»

Emmanuel Macron souhaite également une réforme du conseil économique, social et environnemental, qui deviendrait un «Conseil de la participation citoyenne»avec notamment la présence en son sein de 150 citoyens tirés au sort.

Le président de la Répblique souhaite mener «un nouvel acte de décentralisation», sur logement, transport, transition écologique. Il devra aboutir au premier trimestre 2020, a-t-il précisé.

Redéployer les services publics

Emmanuel Macron souhaite également s'appuyer sur les fonctionnaires, médecins, professeurs, artistes... pour redéfinir un nouveau pacte territorial : «Nous devons remettre de la présence du service public».

Il a ainsi promis qu'il n'y aurait plus de nouvelles fermetures d'écoles ou d'hôpitaux sans l'accord du maire, et souhaite développer les projets patrimoniaux, culturels, développer des campus connectés dans les villes moyennes. «Nous avons trop de monde à Paris qui prend des décisions sans voir les problèmes ou les gens», a-t-il estimé.

Il souhaite que dans chaque canton, «un endroit où on puisse trouver réponse aux difficultés qu'on rencontre», «un lieu où son regroupés l'accueil pour le public de services de l'Etat», soit mis en place.

La réforme de l'ENA

Réforme de la haute fonction publique. Recrutement : ce ne sont plus des filières méritocratiques. Formation qui y est dispensée, formation plus ouverte, plus d'expérience de terrain... Gestion des carrières : quand on a réussi les bons concours, garantie de succès à vie, ce n'est pas totalement juste. Nous avons besoin de filières d'excellence, pas de protection à vie. M. Thiriez va proposer réformes.

pas de remise en cause de la suppresion de l'isf

Emmanuel Macron souhaite «remettre humain et justice au coeur du projet national». La Cour des comptes va être chargée d'évaluer les sommes qui échappent à l'impôt.

L'impôt sur la fortune ne sera pas remis en place, mais sa suppression sera évaluée en 2020. «C'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés, a-t-il déclaré.

Baisser les impôts des classes moyennes

«Je veux des baisses sur l'impôt sur le revenu», a déclaré Emmanuel Macron. Des niches fiscales pour les entreprises seront notamment supprimées pour les financer.

Lutter contre les inégalités à la naissance

«Les vraies inégalités ne sont pas fiscales, ce sont des inégalités d'origines», a estimé Emmanuel Macron. Il veut «agir dès la petite enfance (...) Les 1000 premiers jours de vie sont décisifs.

Il souhaite ainsi étendre le dédoublement des classes à la grande section de maternelle et qu'il n'y ait pas de classes de plus de 24 élèves jusqu'au CE1.

Autre axe, mieux former les professeurs, «revaloriser ce métier essentiel à la République».

Aider les familles monoparentales

Pour les mères seuless, il souhaite que la prérogative de puissance publique soit donnée à la CAF pour qu'elle puisse prélever les pensions alimentaires lorsqu'elles ne sont pas données par les anciens conjoints.

Aider les aidants familiaux

«Des millions de concitoyens oubliés qui ont sacrifié leur vie professionnelle pour s'occuper d'un proche dépendant. Il faut leur construire des droits», a estimé Emmanuel Macron.

La formation au long de la vie

Il souhaite aussi développerles formations professionnelles courtes, avec un système de formation tout au long de la vie. Il souhaite des investissements massifs vers les jeunes décrocheurs, ainsi qu'une réforme du système d'assurance chômage. Autre axe, favoriser les aides aux déplacements : les partenaires sociaux, élus, associations, seront chargés de proposer des solutions concrètes d'ici septembre.

La prime exceptionnelle renouvelée

Emmanuel Macron souhaite «que le trvail paie». La prime exceptionnelle défiscalisée de 1000 euros sera reconduite, et un revenu universel d'activité crée dans les prochains mois.

Pas de sous-indexation des retraites

Au 1er janvier, sera mise en place une réindexation des retraites de moins de 2.000 euros, et il n'y aura plus de sous-indexation dès 2021.

La lutte contre le réchauffement climatique

Le climat doit être au coeur du projet national et européen, estime Emmanuel Macron. Le Conseil de la participation citoyenne aura pour première mission de redéfinir toutes les aides écologiques et de définir d'autres mesures, de proposer des ressources supplémentaires. «Ce qui sortira de cette convention sera soumis soit au vote du parlement soit à un référendum», a précisé Emmanuel Macron.

Un Conseil de défense écologique

Emmanuel Macron veut mettre en place un «Conseil de défense écologique». «Il réunira l’ensemble des champs ministériels pour contrôler et agir dans tous les domaines face à l’urgence climatique », précise-t-il.