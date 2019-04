Allocations familiales : la CNAF lance sa nouvelle campagne contre le trop-perçu

«Pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer», tel est le slogan dévoilé par la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) pour sa nouvelle campagne d'affichage. Le but : mettre fin aux trop-perçus.

La CNAF estime qu'en 2018, un bénéficiaire sur cinq, soit environ 2 millions de personnes, ont été contraints de rembourser une somme qu'ils n'auraient jamais dû percevoir. En général, il s'agit d'un simple oubli, et ce trop-perçu est considéré comme «involontaire».

Mais cette branche de la Sécurité sociale est également victime de nombreuses fraudes, et pour les éviter, elle procède elle-même à des vérifications et autres contrôles à domicile pour s'assurer, entre autres, que les personnes qui déclarent vivre seules ne sont pas en réalité en couple. Une traque sans relâche qui a permis, l'année dernière, de confondre 32.000 fraudeurs impliqués dans 42.000 dossiers falsifiés et de récupérer la modique somme de 802 millions d'euros.

A l'inverse, un quart des contrôles a tourné à l'avantage des usagers, entraînant le versement de 316 millions d'euros à ces bénéficiaires.