Gilets jaunes : Strasbourg se prépare au pire

Samedi 27 avril, la manifestation nationale des Gilets jaunes se déplace à Strasbourg.

Plus de 3.000 manifestants sont attendus dans la plus grande ville d'Alsace, où commerçants et habitants se préparent pour les (désormais) habituels débordements.

La ville va en grande partie se barricader, alors que trois zones ont été interdites aux manifestants. Le quartier européen sera notamment complètement bouclé par les forces de l'ordre.