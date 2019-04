Victime d'un incendie, l'église St Jacques de Grenoble cherche des fonds pour sa reconstruction

L'église St Jacques de Grenoble a été victime d'un incendie le 16 janvier dernier. L'acte serait accidentel mais l’enquête est toujours en cours.

Tout a été détruit par les flammes et depuis, rien n'a bougé pour des questions d'assurances et d'enquête en cours. La solidarité autour de Notre-Dame ne laisse pas insensible le prêtre de cette église. Il doit trouver 3 millions d'euros pour la reconstruire. Les assurances ne prendront qu'une partie à leur charge. Tout repose donc sur les donateurs. Si on lui reversait ne serait-ce que 1% des dons de Notre-Dame, cela suffirait à reconstruire cette église.

Il en appelle donc à la générosité des fidèles.