Européennes : quelles sont les intentions de vote des Français ?

Les élections européennes ont lieu dans un mois, le 26 mai prochain, et toujours impossible d’affirmer quelle liste, celle de La République En Marche (LREM) ou du Rassemblement National (RN), arrivera en tête.

Selon une enquête Ifop Fiducial pour CNEWS, le parti présidentiel, LREM avec le Modem, grimpe à 23% des intentions de vote. Un niveau jamais atteint jusqu’ici dans les sondages. Le RN talonne la liste présidentielle avec 21.5% d’intentions de vote.

Les Républicains (LR) prennent la troisième place. Pour la première fois, la liste emmenée par François Xavier Bellamy s’établit à 15% des intentions de vote. Une progression au détriment de la liste de Nicolas Dupont Aignan, du parti Debout la France, qui peine à passer au-dessus des 5%.

A gauche, Europe Ecologie les Verts (EELV) et la France Insoumise (LFI) séduisent davantage avec 9% d’intentions de vote chacune. Les listes du PS avec Place Publique et de Génération.s, le parti de Benoit Hamon, sont à la traine, avec respectivement 5,5% et 3%.

Il reste quatre semaines aux têtes de liste pour convaincre et surtout mobiliser les Français. Seulement 40% des électeurs ont l’intention d’aller voter. Le chiffre n’est jamais tombé aussi bas depuis le début de ces sondages Ifop Fiducial sur les élections européennes.