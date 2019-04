Strasbourg : une manifestation de gilets jaunes émaillée d’incidents

À Strasbourg, 2.000 gilets jaunes manifestaient selon la préfecture pour ce 24ème week-end consécutif. Certains manifestants ont voulu se rendre devant le Parlement européen et pénétrer dans le centre-ville mais les forces de l’ordre les en ont empêché engendrant des incidents.

A Strasbourg, 2.000 gilets jaunes manifestaient selon la préfecture pour ce 24e week-end consécutif. Certains manifestants ont voulu se rendre devant le Parlement européen et pénétrer dans le centre-ville mais les forces de l’ordre les en ont empêché engendrant des incidents. Le récit d’Alexandre Chauveau.

La préfecture avait interdit toute manifestation dans le centre-ville, et aux abords des institutions européennes et c’est dans une ambiance festive que les gilets jaunes ont d’abord défilé.

C’est un peu plus tard dans l’après-midi que des affrontements entre forces de l’ordre et des manifestants sont apparus. Des manifestants ont souhaité accéder au cœur de la ville, l’ambiance n’est plus à la fête et les gaz lacrymogènes répliquent aux jets de projectiles.

Au total, 42 personnes ont été interpellées et la préfecture déplore de nombreuses dégradations du mobilier urbain.