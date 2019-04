Application Freestyle : un bug inquiète les diabétiques

Depuis hier, une opération de maintenance bloque le bon fonctionnement d'une application dédiée aux diabétiques.

C'est une application qui a changé la vie de beaucoup de diabétiques. Installée sur son smartphone, elle permet de connaitre le taux de sucre dans le sang d'un patient en scannant un petit capteur implanté dans le bras.

Ce procédé, bien plus pratique que la traditionnelle piqûre et analyse de sang sur bandelette, permet aux diabétiques d'avoir un résultat précis beaucoup plus rapidement et facilement. Mais à la suite d'une mise à jour de routine par son fabricant, le groupe américain Abbott, certains diabétiques n'ont plus accès à l'application.

De son côté, l'entreprise pharmaceutique a publié un communiqué en expliquant être au courant de cette opération de maintenance, et en promettant de résoudre le problème au plus vite.