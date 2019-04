Toulouse : un 1er mai sous haute tension

Ce n’est pas un samedi mais demain, dans les rues de Toulouse, les manifestants seront encore présents. Des syndicats tout d’abord, pour la journée du 1er mai, mais pas seulement : les gilets jaunes ou encore des organisations de défense du climat ont appelé à manifester ce mercredi.

Un cortège intersyndical, représenté notamment par la CGT, a déjà déclaré une manifestation en préfecture, au départ de la place Esquirol en plein cœur de Toulouse. Mais les syndicats pourraient ne pas être seuls au point de rendez-vous.

Sur les réseaux sociaux, les gilets jaunes appellent également à se rassembler au même endroit, mais n’ont pas encore déclaré de manifestation.Depuis le début du mouvement, Toulouse fait partie des villes de France qui rassemblent le plus de manifestants et dans laquelle il y a eu le plus de dégâts, estimés à 300 millions d’euros.