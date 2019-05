Lille veut interdire les voitures les plus polluantes dans son agglomération

La métropole de Lille pourrait, d’ici peu, interdire à son agglomération les voitures jugées les plus polluantes et cela à cause de nombreux piques de pollution.

La capitale du Nord a subi plus de vingt pics de pollution depuis le début de l’année. Une situation jugée trop importante par les autorités locales pour ne pas réagir.

Plusieurs mesures sont à l’étude et notamment celle d’interdire les véhicules les plus polluants de circuler dans l’agglomération.

Une décision qui n’est pas bien vue par certains.