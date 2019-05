Gilets jaunes : de retour sur les ronds-points ?

Cette 25ème semaine de mobilisation des gilets jaunes est marquée par l’appel de François Ruffin à réinvestir les ronds-points. Le député France Insoumise souhaite ainsi fêter les deux ans de présidence d’Emmanuel Macron.

Réinvestir les ronds-points, pour Jacques et ces quelques gilets jaunes de Marmande, cela ne fait aucun doute. Près de cette route, ils font partie de ces irréductibles qui restent mobilisés chaque jour depuis le 17 novembre sur le terrain.

Un mois plus tard, les campements sont démantelés et les gilets jaunes priés de s’en aller. Jacques et ses amis, eux, s’installent un peu plus loin. Un retour sur les ronds-points sonnerait donc pour eux le regain de la mobilisation, là où tout a commencé.

Impossible de prévoir l'ampleur de ce retour. Mais, dans certains départements, comme l'Aisne, le préfet a d’ores et déjà pris un arrêté préfectoral, interdisant de manifester sur la voie publique.