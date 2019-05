Les retraités et la CSG : l’heure du bilan

Six mois plus tard, c’est le temps du bilan. Une partie des retraités concernés par l’annulation de la hausse de CSG toucheront un «remboursement rétroactif» de la part de la caisse d’assurance-vieillesse, ce jeudi 9 mai.

Cela concerne 3,7 millions de retraités.

Cette annulation de la hausse de la CSG concerne les retraités dont le revenu fiscal de référence s’établit entre 14 000 et 22 500 euros... Mais comment prennent-ils la nouvelle ? Qu’en pensent-ils ?

Pour Jacques Auffeves, secrétaire général CGT du Rhône, ce remboursement est injuste. «Alors d’abord il faut bien comprendre, on est en train de diviser un peu plus les retraités entre ceux qui touchent moins de 1000 euros ou 2000 euros ou plus, mais le problème ne change rien sur le fond puisqu’on ne demande rien à ceux qui gagnent une fortune inestimable», réagit-il.

Au total, ce sont près de 200 millions d’euros qui sont reversés aujourd’hui.