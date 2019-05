Les prix des appels et SMS désormais plafonnés en Europe

Bonne nouvelle pour les personnes qui communiquent vers l'étranger : les prix des communications de la France vers les pays de l'Union Européenne sont plafonnés à partir d'aujourd’hui.

Les plus bavards devraient voir leur facture de téléphone considérablement baisser. Le prix des appels et SMS émis depuis la France vers un autre pays de l’Union Européenne sont désormais plafonnés à 6 centimes pour un SMS, et 19 centimes la minute, hors TVA.

Pour le moment, seuls les particuliers sont concernés. Cette nouvelle règle s’applique dans les 28 pays de l’union européenne et vient compléter une autre mesure prise en 2017. La fin du roaming, c’est-à-dire la fin de la surfacturation des communications en dehors des frontières de son pays.