Militaires tués : qui étaient Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ?

Morts lors de l'opération de libération des otages détenus au Burkina Faso, parmi lesquels figuraient deux Français, les deux militaires du commando Hubert seront honorés lors d'une cérémonie d'hommage organisée ce mardi 14 mai. Retour sur leurs parcours.

Être militaire était leur vocation, sauver des vies leur ambition. Conscients des risques et des enjeux, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello choisissent, malgré tout, la carrière militaire dès leur plus jeune âge.

Né en 1986 et originaire du Morbihan, Cédric de Pierrepont s’engage à 18 ans dans la mairie nationale. Alain Bertoncello, lui, est né en 1991 et vient de Haute-Savoie. Il s’engage dans l’armée après le lycée.

Tous deux étaient officiers mariniers et membres du prestigieux commando Hubert, basé à Mandrier-sur-Mer, dans le Var.