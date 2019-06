Port Camargue fête ses 50 ans

De nombreux événements sont organisés pour le cinquantième anniversaire de Port Camargue. Un port très prisé puisque certains attendent depuis plus de 15 ans pour y obtenir une place.

Dès 1964, la phase de construction et d'aménagement du littoral languedocien s'amorce grâce à la volonté du Général de Gaulle. Le 4 juin 1969, le Grau-du-Roi va signer l'aménagement de son port de plaisance.

L'architecte Jean Balladur s'est inspiré de la Floride. Il crée des marinas et des villas sur l'eau orientées côté mer. On amarre son bateau devant sa terrasse et la mer est omniprésente.

Port Camargue est le deuxième au monde derrière San Diego aux États-Unis avec plus de 10 kilomètres de pontons et de quais. Le boum du nautisme des années 1970 aux années 1990 a permis à Port Camargue de devenir le leader de la plaisance à l'international.

5.000 bateaux peuvent s’amarrer au port ou près des marinas. Les boscos, veillent en permanence sur cet immense plan d’eau. Près de 500 personnes sont inscrites en liste d'attente pour obtenir une place au port, dont certaines attendent depuis plus de 15 ans.

L’architecture de Port Camargue est labellisé patrimoine du XXème siècle. Depuis sa création en 1969, Port Camargue est le plus grand port de plaisance d’Europe.