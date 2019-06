Qui sont les candidats LREM à la mairie de Paris ?

La mairie de Paris attire de nombreux membres de La République en Marche (LREM). Les élections municipales ont lieu dans 10 mois et le parti présidentiel compte déjà 5 candidats pour prendre la capitale aux socialistes.

Hugues Renson, le vice-président de l'Assemblée Nationale a officialisé sa candidature deux semaines après Anne Lebreton, adjointe au maire du IVe arrondissement de Paris, chargée notamment des personnes âgées.

Avant eux, trois autres marcheurs se sont lancés dans la course à Paris : Cédric Villani, mathématicien et député de l'Essonne ; Mounir Mahjoubi, député du 19ème arrondissement de Paris qui a quitté le gouvernement pour se consacrer à sa campagne municipale ; et Benjamin Griveaux, ex porte-parole du gouvernement.

Un candidat sera désigné par le parti présidentiel dans les prochaines semaines.