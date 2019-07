Ce lundi, les élèves de 3e passeront le brevet des collèges. L'épreuve a été décalée à cause de la canicule.

700.000 élèves de 3e passent le brevet ce lundi et ont dû réviser sous de fortes chaleur.

Lundi et mardi, les élèves de 3e plancheront sur 4 épreuves : le français et les mathématiques, l'Histoire-Géo et des sciences.