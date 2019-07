Paris : les véhicules classés Crit’Air 4 interdits dès lundi

Dès ce lundi 1er juillet, la lutte contre le diesel fera un nouveau pas significatif, tous les véhicules classés Crit'Air 4 seront interdits dans les rues de la capitale. Une interdiction permanente qui n'a rien à voir avec la circulation alternée mise en place lors des pics de pollution.

Une mesure qui suit une première réglementation en janvier 2017, les véhicules classés Crit’air 5 avaient déjà été bannis des routes de la capitale. Cette nouvelle interdiction concerne les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2006, ou avant le 1er octobre 2009, pour les poids lourds ou les autobus.

Au total, plus de 2,7 millions de véhicules ne pourront rouler intramuros que la nuit, entre 20h et 8 h du matin, ou durant les week-end et jours fériés. De quoi réduire de 23% environ les émissions de dioxyde d'azote selon les estimations. Seule exception, quelques bus appartenant à la RATP devraient rester en circulation jusqu'à l'arrivée de nouveaux bus propres en fin d'année.

Un nouveau pas pour la Mairie de Paris qui entend sortir entièrement du Diesel d'ici à 2024. Prochaine étape en 2021 ou 2022 avec l'interdiction des véhicules classés Crit’Air 3. La fin des moteurs thermiques est prévue pour 2030.