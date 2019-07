Loire-Atlantique : les autorités se mobilisent contre le gaspillage de l'eau

Quand on est technicien d'hydrométrie, on a souvent les pieds dans l'eau. Sur la région nantaise, treize personnes scrutent en permanence les rivières et gèrent 190 stations hydrométriques.

Et le constat est sans appel. Les pluies se sont fait désirer, entraînant une sécheresse inédite sur le secteur.

Résultat, la préfecture de Loire-Atlantique a interdit le remplissage des piscines, le nettoyage des voitures, des terrasses et les douches de plage.