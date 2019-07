Les bords de la Marne : un lieu de détente estivale

Cet été, nous vous faisons découvrir des rivières et des activités estivales. Ici les bords de la Marne, un lieu ou il fait bon vivre.

C'est en Paddle ou en canoë que l’on part à la découverte de la Marne. Et depuis l'eau la rivière se dévoile sous un autre angle plus paisible. C'est la 4ème année que la ville de Saint-Maur-des-Fossés propose cette activité et l'endroit n'a pas été choisi au hasard.

Ici l’ambiance de la guinguette donne le sourire. Longue de 514 km, la Marne et ses berges n’ont pas fini de vous étonner.