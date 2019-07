1.400 personnes à la marche blanche pour rendre hommage à Mamoudou Barry

1.400 personnes, selon la police, ont participé ce vendredi après-midi à la marche blanche en hommage à Mamoudou Barry, jeune enseignant-chercheur guinéen, tué en fin de semaine dernière près de Rouen.

Plusieurs personnes brandissaient des pancartes avec la photo du jeune homme de 31 ans et l'inscription «À la mémoire de Mamoudou Barry». «Halte au racisme» et «Justice pour le Docteur Mamoudou Barry», scandait la foule. L'épouse et le frère de la victime étaient présents ainsi que plusieurs élus.

«Nous ne tolérerons aucune récupération», a lancé l'avocat de la famille de la victime, Me Jonas Haddad. «Lorsque son agresseur prononce les mots qu'il a prononcés avant de lui asséner les coups mortels, il est à l'origine d'un crime raciste», a avancé l’avocat. La marche blanche s’est terminée devant le palais de justice de Rouen.

Âgé de 31 ans, Mamoudou Barry, père d'un enfant de 2 ans, est mort des suites de ses blessures après avoir été roué de coups dans la rue lors d'une agression qualifiée de «raciste» par ses proches à Canteleu, dans la banlieue de Rouen. Un homme a été interpellé lundi matin mais sa garde à vue a été levée pour raison médicale et il a été hospitalisé.