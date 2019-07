La fonte impressionnante des glaciers alpins

Les glaciers fondent et la montagne se casse la figure. Dans la vallée de Chamonix, à l'ombre du Mont de Blanc, le paysage est en train de changer radicalement à cause du changement climatique. Le dégel du permafrost provoque de plus en plus d'éboulements.

La Mer de Glace est le plus grand glacier français, il fait face à une fonte spectaculaire et ressemble de plus en plus à une mer de pierres. Le niveau du glacier ne cesse de baisser au fil des ans, avec une diminution de 129 mètres en 30 ans.

Le changement climatique entraine la fonte des neiges mais d’autres dégâts sont bien visibles. Juste au-dessus du glacier, des parois rocheuses s’effondrent depuis des années. La fonte du permafrost, une couche de terre gelée en permanence, est à l’origine de ces écroulements rocheux. Et le pire serait à venir, le permafrost pourrait complètement disparaitre à haute altitude d’ici 30 à 40 ans.

«On constate pendant les étés caniculaires, comme ce fut le cas en 2015 et en 2003, qu'on a énormément d'écroulements. On a à la fois une augmentation de la fréquence et une augmentation des volumes», affirme Florence Magnin, glaciologue au laboratoire Edytem de l'université du Mont Blanc.

Une situation qui menace les habitants de la vallée ainsi que les alpinistes. 25.000 se rendent chaque année en haut du Mont Blanc.