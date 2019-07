La Côte d’Opale : une destination de plus en plus tendance

La Côte d'Opale c'est la tendance de ces dernières années. En particulier quand les effets du changement climatique se font sentir. Une ville avec le soleil mais aussi de la pluie et surtout loin des plages bondées, des atouts que Neufchatel-Hardelot entre le Touquet et Boulogne-sur-Mer met en avant et qui attirent de plus en plus de vacanciers.

Les habitués apprécient les plages à perte de vue loin du tumulte des grandes stations. Malgré la météo capricieuse car le soleil a tendance à se cacher puis à réapparaitre mais c'est justement l'atout charme de Neufchatel-Hardelot.

Dans les années qui viennent, les terrasses seront de plus en plus bondées. La Côte d'Opale fait parler d'elle, les collectivités locales investissent, rénovent la voirie et favorisent les activités sportives.

Il faudra cependant convaincre les plus frileux d'entre eux, sur la Côte d'Opale les températures moyennes oscillent entre 14 et 20 degrés au mois de juillet et d'aout.