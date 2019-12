Les Hauts-de-France se mettent au textile écolo

La mode se met au vert. La deuxième industrie la plus polluante au monde se réinvente. Certains fabricants spécialisés privilégient désormais des matières écologiques pour une mode durable et un textile plus «bio». Un secteur porteur dans lequel se lancent plusieurs start-ups. Reportage dans les Hauts-de-France.

Cette ancienne usine roubaisienne a ouvert en 2018.

Une centaine de professionnels de la distribution et de l'habillement travaillent et réfléchissent ensemble à la fabrication de produits écologiques et recyclés. Les machines à coudre y côtoient imprimantes écolos aux encres sans solvant. Une tendance écologique qui dynamise une filière du textile meurtrie.

Fleuron de la région jusque dans les années 80, elle se réinvente aussi grâce à l'engouement pour le «made in France».