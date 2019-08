Camping : les mobil-homes prennent de plus en plus de place

Dans les campings, il devient de plus en plus compliqué de trouver un emplacement pour poser sa tente ou venir avec son camping-car. Les emplacements sont aujourd’hui majoritairement occupés par des mobil-homes.

Chacun a sa façon de vivre au camping : en caravanes, en tentes… mais aussi en mobil-homes. Depuis plus de vingt ans, la tente et le camping-car sont troqués contre un mode de vie plus confortable et plus sédentaire : celui proposé par les mobil-homes. Plus simples à gérer, ils raréfient également les emplacements disponibles pour les campeurs traditionnels.

Les mobil-homes sont devenus des sortes de résidences secondaires pour une partie des occupants de ces logements. Certains campings sont majoritairement occupés par des mobil-homes. Par exemple, dans le camping de la licorne, à Dunkerque, 141 des 369 emplacements disponibles dans le camping sont dédiés aux mobil-homes.