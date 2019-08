Fruits et légumes : pourquoi leurs prix s'envolent-ils ?

C'est l'une des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes de ces dernières semaines : les fruits et légumes sont de plus en plus chers.

Près de 7 euros pour un kilo de tomates, 3,50 pour une barquette de fraises. Sur les étals de ce marché parisien, les prix des fruits et légumes s'envolent. Et cela n'a pas échappé à certains clients.

Selon l'INSEE, les prix des produits frais ont augmenté de 6,7% en juillet par rapport à l'année dernière.

En cause : les conditions climatiques extrêmes de ces derniers mois, notamment la sécheresse, qui a décimé une partie des récoltes. Pour certains produits de saison, le prix a presque doublé.