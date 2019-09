Manifestations : les commerçants parisiens en colère

Comme tous les samedis depuis bientôt un an, les commerçants parisiens font face à un sérieux manque à gagner. Une situation insupportable qui agace de plus en plus la Confédération des Commerçants de France.

En décembre dernier, l'Etat avait proposé de reporter le paiement des charges sociales jusqu'en juin. Désormais, la CDF demande une nouvelle suspension fiscale et envisage même de porter plainte contre X, comprenez contre les casseurs.

Une réunion de crise est prévue avec les acteurs du secteur et le ministère de l'Economie.

158 personnes au total ont été placées en garde à vue samedi, en marge des violences liées à l'acte 45 des gilets jaunes et la Marche pour le climat, avait annoncé le parquet.