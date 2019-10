Paris : climat, gilets jaunes... les militants font front

Ce samedi 5 octobre, militants pour le climat et gilets jaunes étaient réunis dans le XIII arrondissement de Paris.

Une convergence qui peut sembler étonnante quand on sait que la taxe carbone a été l'élément déclencheur du mouvement des gilets jaunes.

«On n'a pas le même maillot mais on a le même combat et on veut le même objectif. Plus de justice sociale, plus de justice fiscale et un monde meilleur pour nos enfants pour qu'ils puissent respirer dans un monde meilleur», a déclaré Jérome Rodriguez, l'une des figures des gilets jaunes.

Tout le mois d'octobre, le mouvement écologiste «Extinction Rebellion» a prévu des actions coups de poing en France et à l'étranger pour dénoncer l'inaction climatique.