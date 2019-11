Grève SNCF : une journée chaotique pour les voyageurs

A la gare Montparnasse, seulement 3 TGV sur 10 circulent ce mardi 29 octobre mais des trains initialement prévus pour la journée ont eux aussi été supprimés à la dernière minute.

La circulation s'améliore légèrement sur les dessertes de Bordeaux et Nantes avec huit et six allers-retours assurés. Pour la liaison Paris-Rennes, deux allers-retours sont prévus. Les échanges et remboursements se font sans frais et les voyageurs en gare sont invités à sauter dans le premier train disponible.

La situation pourrait se prolonger pour les voyageurs, car pour l'heure, les discussions sont au point mort entre la direction et le syndicat SUD Rail.