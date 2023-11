11-novembre : retour sur la Grande guerre en vidéo

Ce 11 novembre 2023 marque les 105 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale. L’accord a été signé entre les alliés et l’Allemagne. Un moment historique.

Le 28 juin 1914, l’héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François-Ferdinand est assassiné, à Sarajevo, en Serbie. Un fait divers qui va faire basculer le monde dans une guerre totale. L’Europe est constituée d’alliances, d’un côté la Triple-Entente avec la France, le Royaume-Uni, et la Russie. De l’autre, la Triple-Alliance avec l’empire allemand, l’empire austro-hongrois et l’Italie. Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France et envahit le pays.

Dix millions de morts

L’armée Française parvient à stopper l’offensive aux portes de Paris. Le conflit s'enlise alors dans les tranchées. Les hommes s’engagent dans l’armée, les femmes participent elles aussi à l’effort de guerre en travaillant dans les usines de munitions. Les combats sont durs, et se déroulent aussi hors des tranchées. En mer du Nord, les alliés défendent leurs ports d’une prise des Allemands et pour la première fois de l’Histoire, le conflit devient aérien.

En 1917, les Etats-Unis entrent en guerre, plusieurs millions d’Américains débarquent en Europe. De son côté, la Russie fait sa révolution et négocie un armistice avec les empires centraux. L’Allemagne concentre ses forces sur le front ouest mais abdique, et signe l’armistice le 11 novembre 1918 à Compiègne. La guerre est terminée. Les foules se retrouvent dans les rues et célèbrent la fin de quatre années de combats qui auront coûté la vie à près de 10 millions de personnes.