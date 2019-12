Les routiers organisent des blocages dans toute la France

En plus des grèves dans les transports publics et des embouteillages, il fallait compter ce lundi matin avec des opérations escargots et des barrages filtrants organisés par des transporteurs routiers. Ils protestent contre la réforme des retraites, mais également pour une amélioration de leurs conditions de travail et de leur pouvoir d’achat.

Il était 5h00 ce matin, lorsque ces chauffeurs routiers ont installé un barrage filtrant l’accès à la zone industrielles de Douvrin (Pas-de-Calais), une importante base logistique au nord de Lens. Leur but n’était pas d’empêcher la circulation des automobilistes mais de perturber les entreprises de transports.

Le Nord n’a pas été la seule région touchée par ces blocages, puisque des barrages filtrants et des opérations escargots ont été organisés un peu partout en France, dans la Drome, l’Ardèche, la Bretagne ou encore dans les Bouches-du-Rhône à Saint-Martin-de-Crau

Le mouvement est reconductible les jours suivants et pourrait donc compliquer davantage la situation sur les routes en plein conflit social au sujet de la réforme de retraites.