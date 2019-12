Êtes-vous concerné par la réforme des retraites ?

Qui sera impacté par le nouveau système par points ? Quid de ceux qui sont proches de la retraite et de ceux qui n'ont jamais travaillé ? Tentative de réponse avec l’exemple de cette famille.

Jacques, le grand-père est agriculteur. Anne, la mère travaille dans le secteur privé. Jean, le père est conducteur à la RATP et Solène, leur fille est actuellement au collège en 3ème.

Jacques est né en 1960. Il a commencé à travailler en 1982. Lorsqu’il partira à la retraite en 2025 sa pension sera calculée en fonction du système actuel. Cependant avec cette réforme : s’il a eu des revenus modestes tout au long de sa carrière, il percevra au minimum 85% du SMIC.

Anne la mère est née en 1980. Elle a commencé à travailler dans le secteur privé en 2001 et pourra partir à la retraite en 2044. Sa retraite sera calculée de la manière suivante : entre 2001 et fin 2024 – sa pension sera calculée en fonction du système actuel, c’est-à-dire en prenant en compte les 25 meilleurs années, puis entre 2025 et 2044 celle-ci sera calculé dans le futur système universel par points.

Son conjoint Jean est né en 1982. Il a commencé à travailler en 2001, en tant que conducteur à la RATP, il ne sera pas concerné par cette réforme. Bénéficiant encore du régime spécial il pourra partir à la retraite 10 ans plus tôt que les autres. C’est-à-dire en 2034.

Solène, leur fille qui a 15 ans, entrera elle directement dans le système universel à partir de 2022.