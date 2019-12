Grève du 17 décembre : une journée décisive

Ce mardi 17 décembre, une nouvelle journée de mobilisation est organisée alors que le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les syndicats. Des cortèges sont prévus un peu partout en région et à Paris, où la préfecture a imposé des mesures de sécurité.

Un objectif pour les syndicats : montrer qu’ils ont le soutien de l’opinion en étant les plus nombreux possible. La CGT, fer de lance de la contestation, mènera le cortège dans la capitale avec FO, Sud et Solidaires.

Mais ce mardi, les syndicats réformateurs seront également dans la rue : la CFDT, la CFTC, l’Unsa et le syndicat des cadres CFE-CGC vont se joindre à cette grande journée de mobilisation.

Laurent Berger, le leader de la CFDT, défenseur du système universel par points mais opposé au recul de l’âge du départ à la retraite, ne sera pas dans le trio de tête, mais il marchera avec ses troupes dans le cortège.

La manifestation partira à 13h30 de la place de la République, pour rejoindre la place de la Nation. Par ordre de la préfecture, les commerces situés tout au long du parcours seront fermés. Les terrasses et les étalages seront intégralement vidés.