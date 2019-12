Le calendrier politique attendu jusqu'au 22 janvier

Une nouvelle manifestation nationale est organisée ce mardi contre la réforme des retraites. Que va-t-il se passer jusqu’au 22 janvier ? Quelles sont les réunions prévues ?

Pour tenter de sortir de l’impasse, Édouard Philippe va recevoir tour à tour dans la journée de mercredi chacune des organisations syndicales et patronales.

Des réunions bilatérales de travail sur la réforme des retraites avant de réunir jeudi toutes ces organisations ensemble. Une réunion multilatérale à l’issue de laquelle Edouard Philippe devrait s’exprimer une nouvelle fois. Le calendrier est serré car l’échéance des vacances de Noël approche.

Le gouvernement et les syndicats se renvoient la responsabilité d’une éventuelle paralysie du pays pendant les fêtes. Une grande partie des Français va voyager ce week-end pour retrouver ses proches. De nombreux trajets sont également prévus pour les journées de Noël et du nouvel an.

À la rentrée, au mois de janvier, le gouvernement disposera de deux semaines et demi pour reprendre les discussions et les négociations avant la présentation de la réforme à l’Assemblée nationale le 22 janvier prochain, pour une adoption prévue à l’été 2020.