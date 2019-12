Réforme des retraites : pas de trêve de Noël sans retrait du texte, assure l'intersyndicale

L'intersyndicale à l'origine de la mobilisation contre la réforme des retraites s'est réunie, mardi 17 décembre, après une nouvelle journée de manifestation.

Elle met la pression sur le gouvernement : pas de trêve à Noël sans retrait du projet, assure-t-elle. Elle appelle à de nouvelles actions locales demain et jusqu'à fin décembre.

Les syndicats CGT, FO, FSU, UNEF et Solidaires ont décidé d'accroître le rapport de force.

Ils attendent une réponse du gouvernement dans les prochaines heures et rappellent leur disponibilité pour discuter d'un autre projet plus solidaire. Mais ils se projettent d'ores et déjà après les fêtes de fin d'année.