Prendre le train pendant les fêtes de Noël : mode d'emploi

La SNCF a promis d'afficher des «trains garantis» pendant les fêtes et de prévenir les voyageurs quelques jours à l'avance des conditions de circulation. Alors comment faire pour savoir si vous allez ou non pouvoir prendre votre train ? On fait le point.

Pour savoir si votre train circule, il suffit de vous rendre sur le site ouisncf.com, et de cliquer sur l'onglet «en savoir plus».

Vous serez ensuite renvoyé vers le site SNCF.com. Il faut entrer votre numéro de train et la date de départ prévu.

S'il est maintenu, pas de problème, la circulation est garantie. S'il est supprimé, deux cas de figure sont possibles. Vous cliquez cette fois sur les «conditions d'échanges et de remboursement». Vous entrez la référence de votre dossier et votre nom de famille.

Il vous suffit ensuite de choisir entre un échange de votre billet sans frais, en fonction des trains qui circulent. Si ce n'est pas possible, vous pouvez choisir d'être entièrement remboursé.