Coupure de courant dans une zone commerciale près de Marseille

Une zone commerciale de 350.000 mètres carrés à Plan-de-Campagne, entre Aix-en-Provence et Marseille, a été touchée dans la matinée du jeudi 19 novembre par des coupures d'électricité.

L'un des plus grands centres commerciaux de France a été plongé dans le noir pendant plus de trois heures jeudi 19 décembre. Le site, qui accueille plus de 500 enseignes, a dû être évacué. Au total, 536 clients ont été affectés par cette coupure d'électricité.

Enedis a dénoncé un acte malveillant et se dit prêt à déposer plainte. Cet acte intervient au moment crucial des fêtes de Noël, alors que les commerçants comptent sur cette période pour faire le plein et accroître leur chiffre d'affaires.