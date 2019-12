Grèves SNCF : un départ en vacances peu perturbé

Samedi 21 décembre sonne le début des vacances, et le début des galères pour certains. Beaucoup de français tentent de rejoindre leurs proches pour Noël, et la grève et les complications ne les découragent pas.

A la gare de Lyon, Pierre-Paolo est arrivé ce samedi matin avec plus d’une heure d’avance. L'homme est italien et travaille à Angers. Il tente de retourner à Turin pour les fêtes, mais c’était sans compter sur la grève. D’autres ont eu plus de chance, comme cette mère et sa fille parties très tôt ce samedi matin de Montpellier pour rallier Lille.

Ce matin les voyageurs arrivent en gare l’esprit tranquille, ils ont été prévenus que leur train était maintenu. Et ont donc pu anticiper leurs déplacements pendant la période des fêtes. Tous les passagers qui embarquent sont sûr de partir. Reste à savoir s’ils pourront revenir.