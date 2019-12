Musée : les grandes heures de l'Histoire de France version Playmobil

Une exposition originale pour ces vacances de Noël se tient au musée de l'Armée, à Paris. Il s'agit des grandes heures de l'histoire de France, reconstituées avec des Playmobils.

Une exposition accompagnée de jeux et de séances photos.

C'est la grande histoire, vue avec des yeux d'enfants. Le sacre de l'impératrice Joséphine, Louis XIV en carrosse à Versailles ou encore le débarquement de Normandie. Le tout reconstitué avec des Playmobils.

Pour réaliser ces diaporamas, 3.000 figurines Playmobil ont été nécessaires. Des espaces jeux et photos-call ont également été mis en place pour les plus jeunes. L'objectif du musée : créer une exposition destinée à la fois aux enfants et aux adultes.

Pour la visiter, direction la salle Turenne du musée des armées, au Invalides à Paris. L'exposition est à voir jusqu'au 5 janvier 2020.