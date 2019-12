Comment cuisiner le chapon pour les fêtes ?

A l'aube du réveillon de Noël, reportage dans le Nord auprès de Français qui préparent leurs menus de fêtes. Recette de chef, pour faire savourer les papilles.

Comme chaque année, le chapon de Noël est une recette plébiscitée par les gourmets.

Sur les conseils du chef, on peut le cuisiner avec une farce de porc, veau, foie de volaille et armagnac. Il faut ensuite ajouter de l'ail, des oignons et du thym. On cuit ensuite à 160° pendant trois heures.