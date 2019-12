Boire du champagne en musique : un concept en vogue

Déguster une grande cuvée de champagne et se laisser enivrer par de la musique symphonique : le concept séduit de plus en plus.

Les dégustations musicales ne cessent de se multiplier ces dernières années. A Festigny (51), Michel Loriot pousse l'expérience encore plus loin. Dans sa cave, des centaines de bouteilles de champagne bercées par la douce symphonie pastorale de Beethoven.

S'il est scientifiquement impossible de prouver l'effet de la musique sur le goût du champagne, Michel en est sûr : les symphonies font du bien à ses bouteilles. Issu d'une famille de musiciens et vignerons, Michel a su transformer ses origines en un couple fusionnel. Voilà en tout cas une idée originale à tester pour les fêtes de fin d'année.