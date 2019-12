C’est la première fois que le jardin d'acclimatation ouvre ses portes la nuit tombée. Des dinosaures ont envahi les allées du jardin d'acclimatation et ce, jusqu'au 5 janvier.

Un spectacle qui ravit petits et grands entre 18h et 22h. Un tyrannosaure plus vrai que nature en pleine région parisienne.

Face à lui, le dompteur de dinosaure qui présente les créatures au public. Entre balade en bateau, spectacle et réalité virtuelle, c'est un retour 200 millions d'années en arrière.