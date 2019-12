Vacances de Noël : les questions des usagers

Ces derniers jours, de nombreux français ont reçu un message leur annonçant l’annulation de leur train. La SNCF propose quelques solutions, même si elles sont assez restreintes.

Mon train est annulé, comment être remboursé ?

Pour plus de facilité, la procédure peut être effectuée sur le site internet. Les démarches en guichet sont possibles, mais avec bien plus d’attente. Le remboursement se fait à 100% et arrive sur le compte de l’usager au bout de quelques jours. Un bon de voyage équivalent à la somme dépensée peut aussi lui être proposé.

Mon train est annulé, comment prendre un autre train ?

Là aussi, la procédure d’échange se fait sur Internet. Si le train change mais que l’itinéraire reste le même, aucun frais supplémentaire n’est à prévoir. Cependant, si l’itinéraire a changé, il faudra payer de nouveaux billets tout en conservant les anciens, et passer par le dispositif après-vente en ligne pour se faire rembourser.

Comment anticiper mon retour de vacances en train ?

Enfin les voyageurs souhaitant anticiper leur retour recevront, dès aujourd’hui, un SMS ou un email leur indiquant quels trains circuleront jusqu’au 29 décembre.