Chaleur exceptionnelle à Albi pour Noël

C'est l'invité surprise de ces fêtes de Noël. Le soleil baigne de lumière les briques albigeoises. Le mercure est monté jusqu'à 16 degrés ce mercredi 25 décembre, contre 6 degrés de moyenne normalement au mois de décembre dans la ville rouge.

Cette lumière inhabituelle illumine la ville et les sourires de ses habitants, pour le plus grand bonheur des habitants et des commerçants.

Le record de Noël 1997 de 20 degrés n'est pas prêt de tomber. Mais après le passage de la tempête Fabien trois jours auparavant, les Albigeois constatent avec un certain soulagement que le vent a fini par tourner.