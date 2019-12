Les opérations de prévention routière se multiplient avant le Nouvel An

A quelques jours de la nouvelle année, les associations de prévention routière sont sur le pont. Partout en France, elles viennent rappeler le bon comportement à adopter.

Le Nouvel an est une soirée accidentogène. Il y a 1 an, 17 personnes avaient perdu la vie et plus de 200 avaient été blessées.

9 Français sur 10 vont boire de l’alcool mais seul un sur deux a d’ores-et-déjà prévu un moyen pour rentrer.

Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. Un slogan que tout le monde connaît mais qu’il est toujours bon de rappeler.